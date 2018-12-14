На Алтае иномарка на огромной скорости снесла толпу людей на остановке (ФОТО, ВИДЕО)

В Алтайском крае легковой автомобиль на огромной скорости протаранил толпу людей на остановке общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 6 человек.

Серьезная авария произошла сегодня около 12:00 в городе Камень-на-Оби. Автомобиль Toyota Sprinter вылетел с проезжей части и врезался в людей на остановке по улице Гоголя. В результате аварии легкие травмы получили 6 человек, сообщает региональное управление МВД. Пострадавшим, среди которых есть несовершеннолетние, госпитализация не потребовалась.

Автомобиль врезался в людей на остановке в городе Камень-на-Оби, скриншот видео vk.com/barneos22

На размещенном в соцсетях видео, запечатлевшем ДТП, видно, как иномарку на большой скорости заносит на заснеженной дороге, и машина врезается в людей, стоящих на остановке. После этого легковушка врезается и заднюю часть остановки и останавливается.

Машина снесла людей на остановке на Алтае

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. Причина аварии устанавливается.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 14.12.18

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