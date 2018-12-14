В Бурятии полицейские предлагали «крышу» за мойку служебной машины

В Улан-Удэ в отношении инспекторов ДПС возбудили уголовное дело. Они отказались оплачивать мойку машины и предложили владельцу автомойки покровительство.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, инцидент произошел 22 ноября. Два инспектора ДПС ГИБДД воспользовались услугами автомойки, но отказались заплатить 200 рублей. Когда к ним вышел владелец предприятия, они предложили ему покровительство в обмен на то, что им в дальнейшем будут мыть служебную машину.

Хозяин автомойки от предложения отказался, а также сообщил, что записал разговор на телефон. Тогда один из правоохранителей попытлся отнять мобильник силой.

Уголовное дело на сотрудников возбудили по ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В настоящее время один из стражей порядка помещен под домашний арест, второй находится под подпиской о невыезде.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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