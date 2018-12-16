В Вологде взорвался жилой дом: один человек погиб, трое ранены

В Вологде произошло ЧП в многоквартирном жилом доме на улице Карла Маркса: в результате взрыва бытового газа трое человек были госпитализированы, 90 – эвакуированы из-за опасности обрушения здания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В ведомстве отметили, что ЧП произошло около полуночи 15 декабря. В результате взрыва бытового газа в квартире на 5 этаже в многоквартирном жилом доме пострадала хозяйка жилья, 1975 года рождения, которая скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Вместе с тем с травмами в больницу доставлены двое мужчин 1972 и 1981 г.р., а также женщина 1971 г.р. Им оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает.

После ЧП порядка 90 жителей дома были эвакуированы и размещаются в помещениях ближайшей школы.

«В настоящее время сохраняется опасность обрушения конструкций здания, в связи с чем следователями СКР привлекаются эксперты и специалисты соответствующего профиля к организации безопасного осмотра места происшествия и разбора завалов», – говорится в сообщении СКР.

В рамках расследования данного уголовного дела следователи допрашивают очевидцев произошедшего и иных свидетелей, продолжают детально разбираться во всех обстоятельствах случившейся трагедии. Принимаются все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли тяжкие последствия.

Фото: vologda.sledcom.ru

Вологда, служба информации РИА «Новый День»

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