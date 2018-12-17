ЧП на мэрской елке в Красноярске: тяжелая конструкция рухнула на девочку Ребенок в больнице, СКР начал проверку

Следователи начали проверку после травмирования 10-летней девочки на мэрской елке в Красноярске. Ребенок госпитализирован с травмой головы.

Инцидент произошел в понедельник во время новогоднего утренника главы города в ТРЦ «ПокровSKY». По информации регионального управления СК РФ, на четвероклассницу обрушилась тяжелая металлическая конструкция фотозоны, представляющей собой щит.

После окончания праздника дети направились к фотозоне, конструкция которой, по информации следствия, была плохо закреплена. Из-за образовавшейся давки огромный щит весом несколько десятков килограммов рухнул на 10-летнюю школьницу. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По информации местного телеканала «ТВК», девочка получила черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи отмечают, что ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следователи осматривают рухнувшую конструкцию и опрашивают лиц, отвечающих за безопасность при проведении детского праздника.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграме написал, что «самочувствие девочки в порядке». Градоначальник заверил, что поручил соответствующим службам «перепроверить все мелочи на безопасность».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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