Главный борец с экономической преступностью в Самаре попалась на 10-миллионной взятке (ФОТО)

В аэропорту Самары в ночь на вторник, 18 декабря, при получении крупной взятки задержана высокопоставленный сотрудник областного полицейского главка Вера Рабинович. Операцию проводили сотрудники ФСБ.

Полковника юстиции, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области, Веру Рабинович задержали сразу после получения взятки в размере 10 млн рублей, говорится в сообщении регионального управления ФСБ. Отмечается, что эти деньги – это часть взятки. Общая сумма мзды составляет 15 млн рублей.

Полковник юстиции Вера Рабинович попалась на крупной взятке, фото: twitter.com/samaraguvd

Также были задержаны еще два человека, выступавших в качестве посредников при передаче взятки.

В ФСБ уточнили, что деньги были получены от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие решения о направлении уголовного дела в суд.

Все задержанные доставлены в следственный изолятор.

Материалы по делу переданы в Следственное управление СК РФ по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела, передает «Интерфакс».

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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