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Вторник, 18 декабря 2018, 19:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Дед Мороз скончался в детском саду во время новогоднего представления

В Кемерове во время детского утренника мужчине, игравшему Деда Мороза, стало плохо. Прибывшие по вызову медики не успели оказать помощь, актер скончался.

Как сообщает местное издание VSE42, инцидент произошел в детском саду «Тавосочка». 67-летний мужчина почувствовал себя плохо во время новогоднего представления для детей четырехлетнего возраста. Дед Мороз скончался в машине скорой помощи.

В городской администрации отметили, что не будут отменять детские утренники из-за случившегося, если не поступят особые распоряжения.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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