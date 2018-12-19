В Иркутске трех мужчин арестовали за изнасилование и избиение в пункте полиции

В Иркутске задержали трех мужчин, в том числе полицейского, по подозрению в избиении и изнасиловании женщины. Преступление было совершено в участковом пункте полиции.

По данным местного управления МВД, инцидент произошел в ночь на 16 декабря в участковом пункте полиции №8. Пострадала 44-летняя женщина, которую злоумышленники сначала избили, а затем надругались над ней.

СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц». В ГУ МВД по региону сообщили о начале служебной проверки.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Известно, что один из них был ранее судим. Полицейскому грозит увольнение, если подтвердится его причастность к совершению преступления. Отмечается, что он не совершал насильственных действий, но и не препятствовал злоумышленникам.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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