Выяснением причин отравления 40 человек в Ростовской области займется СКР

В городе Шахты 40 человек, в том числе 19 детей были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие. Произошедшее стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, в городские медицинские учреждения с 16 по 17 декабря обратились 40 человек с жалобами на плохое самочувствие, головокружение и рвоту. Больных госпитализировали, медики поставили им диагноз норовирусная инфекция 2 генотипа.

По предварительным данным, граждане пострадали от употребления в пищу питьевой воды централизованной системы водоснабжения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В ходе расследования уголовного дела следственным путем будут назначены и проведены необходимые экспертизы, установлены причины попадания инфекции в систему водоснабжения, а также конкретные должностные лица водоснабжающей организации, ответственные за поставку воды населению», – уточнили в СКР.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 20.12.18

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