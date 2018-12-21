В Бурятии пожилая женщина замерзла насмерть у дверей приюта

В Улан-Удэ посетительница социального приюта «Доверие» замерзла на пороге учреждения. Женщина не смогла отпереть дверь, которая должна была быть открытой.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря, однако в министерстве соцзащиты Бурятии о нем сообщили только сейчас. Выяснилось, что пожилая женщина вышла из соццентра покурить и захлопнула за собой дверь, не сумев попасть обратно в помещение, она умерла от переохлаждения.

«В нарушение должностных обязанностей сотрудники охранного агентства, дежурившие в ночь на 6 декабря, не осуществляли обход учреждения в соответствии с графиком, а также не осуществляли мониторинг камер видеонаблюдения», – сообщили в пресс-службе министерства.

Должностные лица, причастные к происшествию, охранным предприятием уволены. В социальном центре проводится служебное расследование.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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