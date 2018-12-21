В Махачкале найдено тело советника премьера Дагестана

В Махачкале скончался советник председателя правительства Дагестана Артема Здунова Андрей Афонин. Выясняются обстоятельства смерти чиновника.

Тело Афонина обнаружили в номере гостиницы «Приморская», сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 47-летний советник скончался от сердечного приступа. Вскрытие еще не производилось. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В настоящее время персонал гостиницы опрашивают следователи республиканского управления СКР.

Андрей Афонин ранее возглавлял в Татарстане Фонд поддержки предпринимательства и уехал на Северный Кавказ вслед за экс-министром экономики республики Артемом Здуновым, которого назначили главой дагестанского правительства.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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