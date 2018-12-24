Электричка сошла с рельсов под Туапсе: есть пострадавшие (ФОТО)

Следователи начали проверку после схода с рельсов вагонов электрички в Краснодарском крае, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, инцидент произошел сегодня в 06:03 на станции Навагинская в Туапсинском районе края. Из-за схода селя, вызванного дождями, с рельсов сошли два из четырех вагонов электропоезда №6929 сообщением Белореченская – Гойтх. В результате происшествия, по информации железнодорожников, пострадали 3 человека. В то же время СКР сообщает о двух пострадавших – женщине и мужчине. Они доставлены в больницу города Белореченск с переломами. Всего в электричке находились 27 человек.

Два вагона электрички сошли с рельсов под Туапсе, фото: yusut.sledcom.ru

Из-за инцидента движение по железной дороге не прерывалось. В ликвидации последствий аварии задействованы восстановительные поезда станций Туапсе и Белореченская.

По данным ЮСУТ СК РФ, на место происшествия выехали следователи. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом, отметили в ведомстве.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 24.12.18

Бердянские рыбаки проклинают Чубарова. / Судимому уральцу грозит три года тюрьмы за убийство собаки. / Самолет из Новосибирска не смог долететь в Нижневартовск. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»