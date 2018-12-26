Ульяновец расстрелял тетю и маленьких сестер, после чего покончил с собой (ВИДЕО)

Следователи расследуют убийство семьи с детьми в Ульяновске. Жертвами стали три человека. Спастись удалось 17-летнему подростку: сейчас он находится в больнице.

Трагедия произошла накануне в одной из квартир в Заволжском районе города. Полицейских вызвали соседи, услышавшие звуки выстрелов. Правоохранители обнаружили тела 48-летней женщины, двух ее дочерей 11 и 15 лет, а также неизвестного мужчины возрастом около 40 лет. Выжить удалось 17-летнему сыну погибшей: юноша получил огнестрельное ранение в плечо и был доставлен в больницу.

Следователи на месте убийства семьи

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух или более лиц). По версии следствия, мужчина расправился с семьей и затем покончил с собой.

Местные СМИ уточняют, что убийце 38 лет. Он расстрелял свою тетю и двоюродных сестер, затем выстрелил в 17-летнего двоюродного брата, после чего совершил суицид. По данным источника ulpravda.ru, муж погибшей в это время был на работе. О мотивах преступления пока не сообщается. Отмечается лишь, что семья не состояла на учете в органах соцзащиты как социально неблагополучная.

Ульяновск, служба информации РИА «Новый День»

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