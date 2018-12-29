Иркутский губернатор может попасть под «уголовку» из-за незаконной охоты: ведется проверка (ВИДЕО)

Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области. Его фигурантом может стать губернатор региона Сергей Левченко, который участвовал в отстреле зверя.

Уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб) возбуждено после проведения прокурорской проверки, которая выявила, что разрешения на добычу медведя у охотников не было.

Согласно материалам проверки соблюдения законодательства РФ о животном мире, проведенной прокуратурой Иркутской области, 5 января 2017 года «неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных».

В надзорном ведомстве отметили, что «разрешительных документов на проведение охоты у них не имелось». Кроме того, указали в Генпрокуратуре, браконьеры нарушили сроки проведения.

По оценке прокуратуры, злоумышленники своими действиями причинили ущерб на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Органы следствия также проверяют сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Иркутской области по поручению руководства МВД РФ проверит сообщения в СМИ и на интернет-ресурсах о незаконной охоте, в которой участвовал иркутский губернатор Сергей Левченко.

Ролик, на котором запечатлено, как группа охотников, среди которых был Левченко, застрелила медведя в берлоге, был опубликован на YouTube в сентябре 2018 года, за неделю до выборов в региональное заксобрание. Утверждалось, что медведь находился в спячке, а смертельный выстрел был сделан в голову хищника. На записи видно, как Левченко сначала пристреливает ружье. Потом его подводят к берлоге со спящим медведем. Раздается первый выстрел. Собравшиеся смеются, слышен совет: «Вон голова, бей по голове». Затем раздается второй выстрел. «Ну что, достигли мы цели?» – интересуется один из участников охоты у губернатора. Тот ответил утвердительно и пожал собравшимся руки. После этого зверя достали из берлоги, чтобы сфотографироваться с добычей. Ролик вызвал волну возмущения среди пользователей социальных сетей.

В пресс-службе правительства Иркутской области тогда заявили, что охота губернатора на медведя происходила еще в ноябре 2016 года в охотничьих угодьях Нижнеудинского района в разрешенный период. У охотников, уверяли чиновники, имелась необходимая лицензия, а застрелен был не спящий медведь, а шатун. Проведенная в сентябре иркутскими следователями проверка не выявила никаких нарушений. В связи с этим было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

На днях на ряде федеральных телеканалах вышли сюжеты о губернаторской охоте на медведя.

В частности, в эфире «России 24» вышел сюжет, в котором говорилось, что Левченко убил медведя, спящего в берлоге.

Накануне в эфире Первого канала снимавший охоту блогер Артем Павлечко утверждал, что она состоялась не в конце ноября 2016-го, как заявляли чиновники, а в начале января 2017 года – в запрещенное время.

Москва, Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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