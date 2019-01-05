Два человека погибли при сходе лавины на Красной Поляне

Два человека погибли при сходе лавины в горах Красной Поляны в Сочи.

Инцидент произошел на горном курорте на высоте 2300 метров в субботу, 5 января. Лавина накрыла двух туристов, которые катались на оборудованной трассе, закрытой спасателями в связи со штормовым предупреждением.

На месте происшествия работают специалисты аварийно-спасательного службы и сотрудники Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей – всего 8 человек и четыре единицы техники, сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Источник в администрации Сочи уточнил, что спасатели достали горнолыжников из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин умерли, передает «Интерфакс».

Ранее мэрия Сочи распространила предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря с 3 по 6 января. Спасатели призвали жителей и гостей курорта воздержаться от выхода в горы.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 05.01.19

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