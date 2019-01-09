Многодетная семья погибла в огне в Кузбассе: среди жертв – трое детей (ФОТО, ВИДЕО)

Шесть человек, в том числе трое маленьких детей, погибли при пожаре в жилом доме в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии могло стать замыкание проводки.

По информации регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании в частном жилом доме на двух хозяев по улице Гагарина в пгт Тисуль поступило спасателям в 07:56 по местному времени. Дым и запах гари почувствовали соседи и вызвали пожарных. Пожар был ликвидирован в 08:13.

Пожар унес жизни 6 человек, среlи жертв – трое детей, фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

При тушении в доме были обнаружены тела троих детей – пятилетней и четырехмесячной девочек, семилетнего мальчика, а также тела 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки. По факту гибели шести человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным ведомства, все погибшие, кроме 20-летней девушки, родственники.

По всей вероятности, в огне погибли родители и их трое детей

Семья характеризуется положительно, указала в СКР.

Причина пожара устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории Предположительно, огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электрочайника на кухне.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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