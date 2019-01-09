Из-за схода почти 20 вагонов в Оренбуржье может быть нарушено движение поездов (ФОТО)

В Оренбургской области на перегоне Сарай-Гир – Абдулино сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел сегодня в 06:33 мск. Обошлось без пострадавших, угрозы экологии нет. Движение поездов по перегону временно затруднено, отмечается в сообщении. К месту аварии направлены восстановительные поезда со станций Абдулино, Безымянка и Дема.

Около двух десятков грузового состава сошли с рельсов в Оренбуржье, фото: СКР

В связи со сходом вагонов железнодорожники предупредили о возможной задержке трех пассажирских поездов дальнего следования: №101 Нижневартовск – Пенза, №103 Уфа – Саратов и №57 Иркутск – Кисловодск.

Следственный комитет уже начал проверку по факту происшествия. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, поезд №2482 перевозил руду, 14 вагонов опрокинулись. На месте аварии работают следователи и криминалисты. Причины происшествия устанавливаются.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

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