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Среда, 9 января 2019, 22:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

На Алтае мужчина задушил годовалого мальчика

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение в убийстве малолетнего 22-летнему жителю Хабарского района (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 29 декабря обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остался наедине с годовалым сыном своей сожительницы. Когда мальчик закапризничал, мужчина применил к нему физическую силу и задушил малыша.

Обвиняемый помещен под стражу по решению суда. Следователи заняты сбором и закреплением доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры, направленные на установление причин и условий, способствовавших совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка.

Барнаул, Иван Гридин

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