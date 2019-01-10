Многодетная омичка убила свою новорожденную дочь

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Новоуральское Павлоградского района по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ), сообщали в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в ночь на 8 января подозреваемая, имеющая трех несовершеннолетних детей, самостоятельно родила у себя дома жизнеспособную девочку, а затем убила ее.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия они выяснят условия жизни и воспитания малолетних детей подозреваемой, состояла ли данная семья на учете в социальных службах как неблагополучная.

В рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц профильных служб, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни несовершеннолетних. Расследование продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 10.01.19

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