В Калмыкии пьяный полицейский выстрелил в прохожего

В Элисте начальника отдела УУП и ПДН городского управления МВД России обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Полицейский открыл стрельбу у кафе и ранил прохожего.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, инцидент произошел ночью 19 октября 2018 года. Подозреваемый, в свободное от работы время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перед входом в кафе «Дизель», попытался вмешаться в конфликт двух молодых людей. Он произвел выстрел в воздух из травматического пистолета, а когда один из участников ссоры попытался отнять оружие, ранил его в шею.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважением к обществу, совершенное с применением оружия) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Кроме того, в МВД по Республике Калмыкия сообщили о начале проведения служебной проверки по факту случившегося.

Элиста, Служба информации РИА «Новый День»

Элиста. Другие новости 10.01.19

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