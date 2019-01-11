Российские туристы на Бали упали в ущелье на байке

Двое российских туристов пострадали в дорожной аварии на индонезийском острове Бали.

По данным издания The Jakarta Post, россияне попали в ДТП в среду, 9 января. 30-летний Сергей Негинский и 28-летняя Алена Веронина ехали на мотоцикле в районе курортного города Кута, но мужчина не справился с управлением, после чего россияне сорвались в ущелье глубиной 10 метров.

Прибывшие на место сотрудники Денпасарского национального поисково-спасательного агентства со специальным снаряжением вызволили туристов из ущелья. На это им понадобилось больше часа, сообщил представитель агентства, принявший участие в спасательной операции. У россиян было диагностировано кислородное голодание, им оказали неотложную помощь и доставили в госпиталь.

В посольстве РФ в Индонезию подтвердили информацию о падении туристов в ущелье. В дипмиссии отметили, что сейчас дипломаты выясняют детали произошедшего, находятся в контакте с местными службами, и пообещали оказать пострадавшим «должное консульское содействие».

Джакарта, служба информации РИА «Новый День»

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