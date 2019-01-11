Чиновники скрыли правду о ядовитой воде в Забайкалье и получили «уголовку»

Забайкальские следователи возбудили уголовное дело о сокрытии сотрудниками Роспотребнадзора информации о загрязнении питьевой воды мышьяком – нормы содержания ядовитого вещества были превышены в 40 раз. Токсическим веществом отравились жители одного из поселков Забайкальского края.

По версии следствия, в июле прошлого года специалисты Роспотребнадзора взяли пробы питьевой воды в поселке Приисковый Нерчинского района. Анализ выявил превышение в нескольких пробах допустимого уровня мышьяка в 40 раз. Однако сотрудники ведомства не сообщили об этом местным и региональным властям и тем самым скрыли информацию о загрязнении воды. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), сообщает региональный СКР. О подозреваемых пока неизвестно. Следователи провели выемку необходимых документов из управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Сейчас жителям поселка Приискового поставляют качественную воду, отметили в СКР. Воду сельчане получали из единственного источника – артезианской скважины.

Напомним, в конце декабря в поселке Приисковый был введен режим чрезвычайной ситуации. Признаки отравления мышьяком были обнаружены у 30 жителей Приискового. К настоящему времени хроническая интоксикация мышьяком лабораторно подтверждена у 6 местных жителей, в том числе у двоих детей, сообщал ранее региональный минздрав. В краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что загрязнение воды мышьяком носит природный характер, что связано с близостью крупных месторождений золота.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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