Пассажирские поезда задерживают из-за схода вагонов с углем на Транссибе

Из схода вагонов грузового поезда под Иркутском задерживаются два пассажирских состава. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

ЧП произошло на перегоне «Делюр-Тыреть» ВСЖД. С рельсов сошли 29 вагонов с углем. В результате аварии никто не пострадал, экологической угрозы нет.

При этом были повреждены 250 метров железнодорожного полотна и две опоры контактной сети. Движение в обоих направлениях приостановлено. Над ликвидацией последствий аварии работают бригады трех восстановительных поездов.

Инцидент стал причиной задержки двух пассажирских составов – №100 Москва – Владивосток и №5 Улан-Батор – Москва. «Время задержки в пути составляет от 5 до 8 часов», – говорится в сообщении пресс-службы ВСЖД. Уточняется, что на станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-Пассажирский для пассажиров этих поездов будет организовано горячее питание.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ объявило о начале проведения проверки. «В настоящее время проводится осмотр места происшествия, комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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