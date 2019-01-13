Житель Башкирии расстрелял жену и соседей

В городе Учалы мужчина открыл огонь из ружья по собственной супруге и соседям. В результате три человека погибли, еще один был ранен. Сам стрелок покончил с собой.

По данным республиканского управления СКР, трагедия произошла в ночь на 13 января. Местный житель поссорился с женой, которая, испугавшись за свою жизнь, укрылась у соседей. Разъяренный супруг схватил ружье и пошел искать благоверную.

Преследуя жену, злоумышленник, который находился в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по соседям, один из них получил огнестрельное ранение, еще двое от полученных травм скончались. Затем мужчина убил свою супругу и свел счеты с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). «В настоящее время проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений», – говорится в сообщении СКР.

На место происшествия выехал Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Роман Деев, сообщили в пресс-службе МВД. Там же уточнили, что один из погибших был сотрудником экспертного подразделения Отдела МВД России по Учалинскому району.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 13.01.19

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