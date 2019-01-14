В Сызрани школьник избил учительницу. У нее сотрясение мозга

В Сызрани полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений педагогом одной из школ города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, учительницу физкультуры избил один из учеников, когда та хотела разнять драку, завязавшуюся между школьниками.

«По предварительным данным, травму женщине, вмешавшейся в конфликт между двумя подростками, нанес один из них. В настоящее время с молодыми людьми, их родителями и свидетелями случившегося работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего», – рассказала старший референт отделения информации ГУ МВД по Самарской области Мария Юдина.

После осмотра пострадавшей женщины медики поставили ей диагноз «сотрясение головного мозга». По факту инцидента полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сызрань, Иван Гридин

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