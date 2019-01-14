В Альпах под лавинами погибли пять туристов, один пропал без вести

Сильнейшие за последние 20 лет снегопады в Альпах спровоцировали сход лавин. Только за минувшие выходные на горнолыжных курортах Австрии и Франции погибли пять человек, с начала года число жертв снежных обвалов достигло 24.

Как сообщает ВВС, тела троих туристов из Германии, 32, 36 и 57 лет, найдены после схода лавины на горнолыжном курорте Lech am Arlberg в Австрии в субботу. Один человек числится пропавшим без вести.

Во Франции двоих сотрудников горнолыжного курорта Морийон лавина накрыла, когда они устанавливали противолавинные маячки на высоте 1800 метров. При этом синоптики предупреждают, что во французских регионах Савойя и Верхняя Савойя сохраняется лавиноопасная ситуация. Присвоен «красный» уровень метеоопасности.

В общей сложности с начала года из-за обильных снегопадов в Альпах погибли 24 человека.

Вена, Служба информации РИА «Новый День»

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