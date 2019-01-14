В Ульяновске обвиняемый съел часть уголовного дела

Житель Ульяновска, обвиняемый в организации наркоторговли, попытался съесть материалы своего уголовного дела. Впрочем, это не помешало следствию, в результате мужчину приговорили к лишению свободы сроком почти на пять лет.

Уголовное дело в отношении наркодилера было возбуждено весной 2018 года. В августе во время очной ставки обвиняемого и свидетеля, фигурант, получив протокол для ознакомления, разорвал его вторую страницу и отдельные куски съел. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района.

Судом мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела) и приговорен к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Ульяновск, Служба информации РИА «Новый День»

Ульяновск. Другие новости 14.01.19

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