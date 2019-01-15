Житель Омска обвинил инопланетян в убийстве приятеля

В Омске было найдено тело с ножевыми ранениями. Следователи установили, что к смерти мужчины причастен его знакомый. Однако подозреваемый заявил, что труп подкинули инопланетяне.

Мертвого мужчину обнаружили в квартире дома на улице Малиновского 14 января. «В результате следственных действий установлено, что к преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего, который заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Однако следователи выяснили, что во время застолья хозяин жилья сам ударил ножом приятеля, от этих травм мужчина и скончался.

Подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 15.01.19

В тюменской полиции не смогли найти анализы районного главы. / Авиакомпания «Ямал» отказалась отвечать на вопрос о том, на какие средства и зачем покупала «Лексус». / «Мальчик ушел в яму с головой»: после прокладки теплотрассы в Белоярском остались провалы (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»