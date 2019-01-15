В Уфе полицейские избили следователей

В Уфе полицейских подозревают в применении силы к следователям, которые проводили проверку жалобы об избиении в дежурной части задержанного. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР, инцидент произошел в декабре 2018 года. Следователи и двое понятых пришли в отдел полиции, где должны были осмотреть помещение для административно-задержанных лиц. Однако начальник дежурной смены и оперативный дежурный «неправомерно применили физическую силу в отношении двух следователей, против воли последних, выведя их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из них телесные повреждения».

В СКР также отметили, что один из полицейских, участвовавший в избиении, представил фиктивную справку, которая гласила, что ему в потасовке со следователями сломали руку. «В ходе следствия указанный факт был опровергнут», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Расследование проходит при оперативном сопровождении ОРЧ СБ МВД по Республике Башкортостан.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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