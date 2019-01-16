Орудовал более 10 лет: серийного насильника-педофила поймали под Иркутском (ФОТО)

В Иркутской области задержан 50-летний житель города Тулана по подозрению в серийных изнасилованиях, совершенных в период с 2001 по 2012 годы, сообщает Следственный комитет России. Поймать насильника удалось благодаря ДНК-экспертизе.

По версии следствия, задержанный угрожал жертвам ножом, отводил их в безлюдные места в городе Тулуне, насиловал и отбирал ценные вещи. Пострадавшими от его действий числились 11 человек, в том числе несовершеннолетние.

В СКР отметили, что преступления продолжительное время оставались нераскрытыми из-за того, что насильник принимал очень тщательные меры для сокрытия следов нападений.

Подозреваемый на допросе у следователя, фото: СКР

Следователи после проведения исследования изъятых биологических следов на месте преступлений сформировала критерии предполагаемого преступника, после чего отбирали генотипы потенциально причастных к ним лиц. За последний год сыщики допросили более трех тысяч человек и провели генетические экспертизы более 15 тысяч биологических образцов вероятных подозреваемых. В результате им удалось выявить человека, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего. Он был задержан и отправлен под арест. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В настоящее время следователи устанавливают причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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