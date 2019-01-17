«Боинг» с сотней пассажиров вернулся в Норильск после сигнала о задымлении

Пассажирский самолет «Боинг-737-800» авиакомпании «Нордстар», совершавший рейс из Норильска в Москву и далее в Минводы, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала датчика задымления. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

По информации надзорного ведомства, лайнер вылетел из Норильска в 07:44 по местному времени (03:44 мск), но через некоторое время после взлета сработал датчик задымления. Командир экипаж принял решение вернуться в аэропорты вылета.

На борту самолета находились 118 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

В настоящее время прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По решению авиакомпании пассажиры «Боинга» будут отправлены в Москву и Минеральные Воды через Петербург.

Норильск, служба информации РИА «Новый День»

Норильск. Другие новости 17.01.19

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