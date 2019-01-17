В омском цирке ягуар напал на дрессировщика

Дрессировщик пострадал от ягуара в цирке в Омске. С травмами он был доставлен в больницу.

Инцидент произошел во время репетиции. Молодой хищник набросился на дрессировщика. Мужчине потребовалась помощь медиков, его доставили в больницу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя УМВД по региону.

По предварительным данным, дрессировщик не получил тяжелых телесных повреждений.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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