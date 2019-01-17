На пожаре в офисном центре в Перми пострадали 16 человек

Из-за вспыхнувшего в одном из бизнес-центров Перми пожара помощь медиков потребовалась 14 людям, шесть человек были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. По данным местных СМИ, пострадали 16 человек.

На пожаре в офисном центре в Перми пострадали 16 человек

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщение о возгорании в офисном центре «Бажов» на улице Монастырская, 12А поступило на пульт дежурного в 14:10. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи, электрических служб. В 14:55 возгорание было ликвидировано. Спасатели сообщают, что пострадали шесть человек, из здания было эвакуировано 15 человек.

На пожаре в офисном центре в Перми пострадали 16 человек

Как рассказали очевидцы, из горящего здания спасли двух беременных женщин. Одной из них помогли спуститься из окна неравнодушные горожане, опередив огнеборцев. Они поднялись на козырек входной группы, разложили лестницу и помогли даме спастись из густого дыма. Также известно, что двое мужчин спаслись выпрыгнув из окна третьего этажа. Они получили травмы и были госпитализированы.

Пожар в офисном центре в Перми

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 17.01.19

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