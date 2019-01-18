В Барнауле будут судить мать за попытку задушить учителя ее сына

В Барнауле перед судом предстанет мать ученика начальных классов, пытавшаяся задушить его учительницу в школе. Женщине вменяется в вину ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

По информации прокуратуры Алтайского края, в конце прошлого года классный руководитель обратила внимание на неуспеваемость сына обвиняемой и дала некоторые рекомендации. Однако женщина восприняла замечания педагога как предвзятое отношение к ее сыну и решила еще раз переговорить с учительницей перед Новым годом. На этот раз фигурантка обвинила преподавателя в плохой организации новогоднего праздника, а затем с силой схватила учительницу за шею и стала ее душить, угрожая при этом убийством. Рядом оказалась другая учительница, которая и остановила нападавшую.

Прокуратура Ленинского района Барнаула утвердила обвинение в отношении агрессивной матери и направила дело в суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 18.01.19

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