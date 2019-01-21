В санатории под Пензой отравились более 40 детей

В санатории «Надежда» в Пензенской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали 44 ребенка, из них трое были госпитализированы.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора организовали лабораторное обследование заболевших, контактных лиц, работников пищеблока, в санатории отобраны пробы для лабораторного исследования. Основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи.

К данному моменту в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» на лечении находятся три ребенка. В общей сложности симптомы кишечной инфекции обнаружены о 44 человек, отдыхавших в здравнице.

«Составлен протокол о приостановке деятельности ООО «Санаторий «Надежда». Материалы дела направляются в суд», – сообщает пресс-служба ведомства.

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 21.01.19

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