Пьяный полицейский сбил двух женщин и сбежал, одна погибла (ФОТО)

В Чувашии старший следователь отдела полиции в пьяном виде сбил двух пожилых женщин и скрылся с места аварии. В результате наезда одна из них умерла, другая доставлена в больницу. Против сотрудника ОМВД России по Ядринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 19 января на улице Комсомольской в городе Ядрине. Правоохранитель, управляя личным автомобилем Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, наехал на двух женщин, шедших по краю дороги в попутном направлении, и скрылся с места ДТП.

Пьяный полицейский сбил двух пенсионерок в Чувашии, скриншот видео СКР

От полученных травм 79-летняя пенсионерка скончалась на месте происшествия, вторая (67-летяя местная жительница) госпитализирована с различными травмами.

Полицейский задержан, назначены медицинские, автотехническая и генетическая судебные экспертизы.

В Главном управлении МВД РФ по Чувашии сообщили, что по факту ДТП с участием 41-летнего полицейского назначена служебная проверка. Правоохранитель отстранен от занимаемой должности и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.

Чебоксары, служба информации РИА «Новый День»

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