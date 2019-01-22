Осужденные избили надзирательниц в колонии на Камчатке

Уголовные дела возбуждены в отношении двух заключенных женской исправительной колонии №7 на Камчатке, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

63-летняя осужденная за убийство и 18-летняя осужденная за кражу подозреваются в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч.2 ст.321 УК РФ).

По версии следствия, в конце декабря женщины, находясь в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания, игнорируя законные требования сотрудниц колонии, избили их тростью, руками и ногами. Младшая из осужденных перед этим угрожала надзирательнице деревянной палкой.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.01.19

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