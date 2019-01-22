Осужденные избили надзирательниц в колонии на Камчатке

Уголовные дела возбуждены в отношении двух заключенных женской исправительной колонии №7 на Камчатке, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.
63-летняя осужденная за убийство и 18-летняя осужденная за кражу подозреваются в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч.2 ст.321 УК РФ).
По версии следствия, в конце декабря женщины, находясь в помещении камеры отряда строгих условий отбывания наказания, игнорируя законные требования сотрудниц колонии, избили их тростью, руками и ногами. Младшая из осужденных перед этим угрожала надзирательнице деревянной палкой.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»
Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.01.19
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