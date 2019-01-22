В Новосибирске грабители взорвали отделение банка

В Новосибирске прогремел взрыв в помещении круглосуточного отделения одного из банков. Повреждены банкоматы, однако деньги из них похищены не были.

Как сообщили в областном управлении МВД, инцидент произошел в банке на улице Первомайская. «На место незамедлительно выехала оперативная группа, по указанному адресу обнаружено поврежденное помещение и банкоматы, из которых не были похищены денежные средства, они не были вскрыты», – сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Местные СМИ со ссылкой на неофициальные источники пишут, что взрыв устроили грабители, которые пытались похитить деньги из банкоматов, но им это не удалось.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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