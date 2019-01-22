В Самаре пьяный пациент избил 82-летнего врача скорой помощи

В Самаре 82-летний врач скорой пострадал от рук 20-летнего пациента. Доктору понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел в поселке Прибрежный. Пациент находился в подъезде одного из домов. Скорую вызвала жительница дома, ей показалось, что под лестницей лежит ребенок. Однако когда врач приехал осмотреть пациента, выяснилось, что это взрослый мужчина, который ведет бродячий образ жизни.

Молодой человек набросился на медика и несколько раз ударил его, после чего скрылся. В настоящее время полиция устанавливает местонахождение нападавшего, передает «Интерфакс».

Врач обратился за помощью в больницу им Середавина. В настоящее время он находится на больничном.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

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