В Башкирии дети отравились на школьной олимпиаде

В Уфе 12 школьников и один взрослый попали в больницу с симптомами кишечной инфекции. Все они питались в гостинице, где разместились для участия по всероссийской олимпиаде по биологии.

Как сообщает местный портал Ufa1, в отеле «Амакс турист» проживали 185 участников олимпиады. Накануне вечером несколько детей в возрасте 15-17 лет пожаловались на плохое самочувствие, у них наблюдались тошнота и рвота.

Троих школьников ночью госпитализировали. Затем в больницу попали еще девять ребят. В настоящее время в инфекционной клинической больнице № 4 находятся 12 несовершеннолетних и один взрослый. Врачи диагностировали кишечную инфекцию и оценивают состояние пациентов как средней тяжести.

В Роспотребнадзоре сообщили, что проводят эпидемиологическое расследование. Не исключается, что источник инфекции находится в ресторанном комплексе гостиницы.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 24.01.19

В Таиланде российский турист разбился на мотоцикле. / Губернатор Моор освободил детей из многодетных семей от платы за вывоз мусора. / ЧП в Подмосковье: треснул гипермаркет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»