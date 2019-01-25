На Ставрополье грабители убили ветерана за 20 тысяч рублей

В Ставропольском крае поймали грабителей, которые жестоко расправились с 97-летней женщиной ветераном Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей.

По версии следствия, трое мужчин весной прошлого года устанавливали пластиковое окно пожилой женщине в селе Курсавке Андроповского района. Тогда они похитили у одинокой старушки 120 тысяч рублей.

В январе 2019 года злоумышленники решили еще раз ограбить бабушку. Они накрыли беспомощную женщину одеялом и жестоко избили, обыскали дом и похитили паспорт и 20 тысяч рублей. Через два дня потерпевшая скончалась в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СКР.

Оперативникам удалось выяснить личности преступников – ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Все они были задержаны и дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Служба информации РИА «Новый День»

Ставрополь. Другие новости 25.01.19

Экс-глава Миасса в очередной раз не смог выйти из-под стражи. / Дед юного красноярского стрелка может попасть под «уголовку»: стрельбой около школы занялись силовики. / Суд обязал детский лагерь в Ласпи возместить вред отравленному ребёнку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»