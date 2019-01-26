Десятки человек погибли при прорыве плотин в Бразилии, около 100 пропали без вести (ФОТО)

По меньшей мере 50 человек погибли при прорыве плотин на железорудной шахте корпорации Vale на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мэра Брумадиньо Авимара де Мелу. Он допустил, что число жертв может возрасти. К настоящему времени неизвестна судьба около 100 человек.

По данным издания O Globo, на шахте в штате Минас-Жерайс произошел прорыв трех плотин, сдерживавших отходы от добычи руды. Грязевые потоки обрушились на близлежащие жилые дома и промышленные объекты, сметая всё на своем пути.

Отмечается, что непосредственно в зоне ЧП находились 427 человек. Из них 279 спасены, около 50 погибли, остальные числятся пропавшими без вести.

Спасательная операция продолжается, в ней участвуют военные вертолеты.

Губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зему сообщил, что шансы найти выживших после прорыва плотин в Бразилии минимальны, передает AFP.

Бразилиа, служба информации РИА «Новый День»

Бразилиа. Другие новости 25.01.19

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