Смерч пронесся над аэропортом турецкой Антальи: ранены более 10 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Смерч обрушился сегодня днем на аэропорт турецкой Антальи. В результате удара стихии пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор одноименной курортной провинции Мюнир Каралоглу в интервью телеканалу NTV. В генконсульстве РФ в Анталье заявили, что среди пострадавших россиян нет.

Смерч в Анталье

По словам губернатора, ураганный ветер перевернул шаттл, подвозивший пассажиров к самолету. Кроме того, налетевший вихрь поднял в воздух трап, который в результате повредил находившийся на стоянке авиалайнер.

Травмы получили 12 человек. Они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Чиновник также сообщил, что, несмотря на инцидент, аэропорт работает в штатном режиме.

Судя по фото в соцсетях, смерч в Анталье вырывал с корнем деревья. На ряде улиц затруднено движение из-за упавших деревьев.

В генконсульстве РФ отметили, что сведения о пострадавших россиянах в дипмиссию не поступали.

В последние два дня в провинции Анталья идут обильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. От шторма пострадали и соседние регионы. 24 января на популярный у россиян турецкий курорт обрушился мощный смерч, в результате погибли два человека, еще 11 пострадали.

Анталья, служба информации РИА «Новый День»

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