Жильцов пермской многоэтажки, где рухнуло перекрытие, не пускают в квартиры (ФОТО)

В Перми в 14-этажном жилом доме обрушилось перекрытие между крышей и техническим этажом. Обошлось без пострадавших. Все жильцы дома эвакуированы.

По информации регионального управления МЧС, инцидент в одноподъездной кирпичной многоэтажке по адресу: ул. Революции, 3/1 произошел в 15:15. Повреждений в квартирах нет. По предварительным данным, угрозы обрушения дома нет: несущие конструкции здания и крыши не повреждены. Несмотря на это, прибывшие на место спасатели провели эвакуацию жильцов дома. Специалисты устанавливают причину обрушения перекрытия.

Рухнувшее перекрытие в пермской многоэтажке, фото: ГУ МЧС по региону

На месте ЧП находятся представители экстренных служб и мэр города. В МЧС также сообщили, что в результате происшествия повреждена труба горячего водоснабжения, ее перекрыли.

В доме 111 квартир, эвакуировано 230 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

В настоящее время представители городских властей решают вопрос с временным размещением жильцов. Сами жители говорят, что их не пускают в квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи. В областном главке МЧС заявили, что решение по заселению жильцов будет принято после детального обследования дома с участием экспертов. Оно запланировано на 28 января. «До этого времени в квартиры никто допущен не будет», – приводит слова замначальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Александра Стяжкина издание 59.ru.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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