На Алтае пьяный депутат избил двух женщин и подростка

Член Совета депутатов Чемальского района Республики Алтай Юрий Корнеев стал фигурантом уголовного дела, после того как избил подростка и двух женщин на новогоднем корпоративе.
Инцидент произошел 22 декабря. По версии следствия, Корнеев ударил работницу кафе «Чемальское подворье», а также певицу, которая работала на коропоративной вечеринке. Кроме того, досталось от народного избранника и 14-летнему подростку – внуку женщины, которая пела для гостей.
По итогам доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев), сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.
Тем временем, как пишет «Комсомольская правда», сам депутат называет случившееся «провокацией» и, в свою очередь, написал заявление на школьника. Он утверждает, что драться с женщинами ниже его достоинства.
Горно-Алтайск, Служба информации РИА «Новый День»
Горно-Алтайск. Другие новости 28.01.19
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