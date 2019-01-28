Скандальный субботник: в Саратове педагоги и ученики чистили снег на территории школы

В Саратове педагогический состав школы №95 был вынужден собирать снег на территории учебного заведения. Учителей заставили работать в мороз, так как дворники не справлялись из-за обильных снегопадов. В результате своего поста лишилась чиновница из отдела образования. Однако на этом история не закончилась, работу педагогов продолжили школьники.

24 января вместо дворников на территории работали учителя. Они сгребали снег лопатой и собирали в мусорные мешки. Когда эта информация стала достоянием общественности, в мэрии заявили о проведении проверки, по итогам которой начальник отдела образования администрации Октябрьского района Надежда Минаева была уволена, объявлены выговоры замглавы районной администрации по социальной сфере Наталии Береговской и директору школы Ирина Пархоменко.

Мэр Саратова Михаил Исаев считает, что данная ситуация «должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам».

Тем временем, корреспондент издания «Свободные новости» побывал в школе №95 и заметил, что территорию чистят подростки. Впрочем, они утверждали, что не учатся в этой школе, а затем заявили, что не хотят «подставлять классного руководителя». Отмечается, что территория вокруг СОШ №95 полностью расчищена от снега.

В Саратовской области в течение последних двух недель идут обильные осадки. Снегопады даже спровоцировали в областном центре транспортный коллапс.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 28.01.19

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