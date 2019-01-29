Учеников в Бурятии заставили сидеть урок в противогазах из-за опоздания

Родители учащихся седьмого класса школы №58 города Улан-Удэ обратились к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии с жалобой на преподавателя ОБЖ, который заставил детей сидеть в противогазах в течение урока, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Родители сообщили, что учитель ОБЖ применяет непедагогические методы воспитания. В частности, педагог потребовал от детей надеть противогазы и находиться в них весь урок. Таким образом учитель решил наказать учеников за опоздание.

Родители пожаловались на нарушение прав детей в школьную администрацию, однако, как отметили в пресс-службе омбудсмена, меры приняты не были. Более того, родители не были ознакомлены с итогами служебного расследования.

После подтверждения нарушений, о которых заявили родители, учителю ОБЖ объявили дисциплинарное взыскание.

Директору учебного заведения указали на недопущение случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом. Кроме того, ему рекомендовано на ближайшем педсовете провести разъяснительную работу с коллективом школы об обязательном соблюдении прав учеников.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 29.01.19

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