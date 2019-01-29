Силовики задержали зампреда правительства Ленобласти по ЖКХ

В Петербурге проходят обыски в правительстве Ленинградской области. Сотрудники ФСБ работают в здании по адресу: улица Смольного, 3, сообщает издание 47news.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также появилась информация о задержании зампреда правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олега Коваля.

По данным представителя пресс-службы правительства, вице-губернатора задержали дома, передает РИА «Новости». Высокопоставленный чиновник официально находится в отпуске, отметил источник. По его сведениям, задержание Коваля связано с его предыдущей деятельностью в одной из структур «Газпрома» до прихода в правительство Ленобласти.

По неподтвержденным данным, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 29.01.19

В Москве арестован подросток за попытку сжечь заживо сверстника. / Сообщения о минировании ТЦ и учреждений приходят из спутников Екатеринбурга. / Министр Кобылкин уволил замглавы «Росгеологии» из-за скандального видео. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»