14 учеников иркутской школы попали в больницу из-за газового баллончика

В школе города Тулуна в Иркутской области один из учеников случайно распылил газ из баллончика. В результате 14 детей были госпитализированы.

Инцидент произошел в школе №19. В коридоре учебного заведения школьник решил продемонстрировать другим ученикам газовый баллончик, который носил с собой для защиты от бродячих собак. Мальчик случайно нажал на пульверизатор. Газом отравились 14 детей в возрасте от 10 до 14 лет, передает «Интерфакс».

Как сообщили агентству в региональном минздраве, пострадавших госпитализировали в педиатрическое отделение городской больницы. Их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.

На место происшествия также прибыли полицейские. Они провели беседу с подростком и его родителями. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 29.01.19

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