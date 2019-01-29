В Иркутске подростки забили до смерти своего знакомого

В Иркутске 16-летние школьники избили мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм. Подростков задержали. Возбуждено уголовное дело.

Драка произошла ночью 26 января на улице мкр. Зеленый, сообщили в пресс-службе областного управления СКР. Мужчину в бессознательном состоянии с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался через несколько часов.

Полицейские установили личности подозреваемых – ими оказались два 16-летних подростка. Школьников задержали, они признали, что избили мужчину и скрылись с места происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании меры пресечения несовершеннолетним.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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