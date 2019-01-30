В Барнауле без тепла и водоснабжения остались сотни домов и соцучреждения

В ночь на 30 января в Барнауле произошли две серьезные коммунальные аварии. В результате одной из них без теплоснабжения остались более 200 домов, социально значимые объекты и административные здания в поселке Южный, сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, из-за другой аварии без водоснабжения остались жители Индустриального района города.

Повреждение теплосети коммунальщики обнаружили около 3:00 в Центральном районе города, напротив здания №75 по Лесному тракту. Подача тепла в дома и социальные объекты была прекращена. «Под отключение отопления и горячего водоснабжения попал поселок Южный: 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора); 17 социально значимых объектов; 29 административных зданий», – говорится в сообщении.

Коммунальщики к земляным работам. В ликвидации аварии задействованы 18 человек и восемь единиц техники, развернута оперативная группа городского управления ГО ЧС. Все дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения здравоохранения оповещены об ограничении подачи тепла.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Глава города Сергей Дугин распорядился оповещать население о сложившейся ситуации и о ходе аварийно-восстановительных работ. Также управляющим компаниям поручено вести мониторинг температурного режима во всех зданиях, провести ревизию домов с верхней разводкой систем отопления.

Последствия другой аварии ликвидируют сотрудники «Барнаульского водоканала». В зоне отключения подачи воды оказались улицы Попова, Энтузиастов, Островского, С.Батора, Малахова, Власихинская, Лазурная, Южно-Власихинский проезд, Попова, Северный Власихинский проезд, Павловский тракт, Попова.

Кроме того, оказалась подтоплена улица Малахова. В результате на участке от Павловского тракта до улицы Взлетная было ограничено движение транспорта. Водителей просят выбирать маршруты объезда.

Барнаул, Иван Гридин

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